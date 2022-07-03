В Офісі президента пригрозили меру Чернігова

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на telegram-канал Кирила Тимошенка.

Тимошенко відреагував на заяву мера Чернігова Владислава Атрошенка про безпідставну заборону робочої поїздки за кордону.

"Мери деяких міст обурюються, що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув – в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула! Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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