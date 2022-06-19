"Дискредитують подібними діями президента". Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі, де він мав домовлятися про допомогу у відновленні міста

Про це мер Чернігова повідомив у себе на фейсбуці, долучивши відповідні документи.

"Сьогодні я не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку", - зазначив Атрошенко.

В Ряшеві мер Чернігова мав підписати угоду про сприяння польської сторони у відбудові очолюваного ним міста після російських артилерійських обстрілів.

При цьому він наголошує, що "питання по документах" виникли лише стосовно його.

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"Хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. Втім, митний інспектор Лілія Турко, жетон LV-1155, вилучила мої документи без пояснення причин та запропонувала мені поговорити з начальством", - заявив Владислав Атрошенко.

Те, що відбулося, він пов’язує з "політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу президента".

"Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос", - додав міський голова Чернігова.

"Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями президента (Володимира Зеленського - ред.), демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", - робить висновок Атрошенко.

Сьогоднішнє рішення прикординників оскаржуватиметься ним у суді.

Довідка

Владислав Атрошенко очолює Чернігів з 2015 року. Тоді його було висунуто на вибори від Блоку Петра Порошенка.

Нещодавно за аналогічних обставин прикордонники відмовлялися випускати з офіційним візитом до Європи голову політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Зокрема, політик не зміг потрапити на засідання Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі.

Як стверджував сам Порошенко та його однопартійці, таке невмотивоване рішення прикордонників було продиктовано їм з Офісу президента.

Ситуацію вдалося вирішити лише після відкритого звернення Порошенка на адресу Зеленського.

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