Україна не вступить ні в НАТО, ні в ЄС, якщо авторитаризм буде посилюватися, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що в разі подальшого посилення авторитаризму, Україну не візьмуть ні в Північноатлантичний Альянс, ні в Європейський Союз
Публіцист висловив таку думку в програмі "Суботній Політклуб" на Еспресо.
"Якщо випадки авторитаризму в Україні будуть зберігатися й посилюватися, Україна ніколи не стане членкинею Європейського Союзу, так само й НАТО. Адже у країн, які зараз є членкинями Північноатлантичного Альянсу, вже є досвід, що відбувається, коли держава з авторитарними тенденціями стає учасницею союзу, заснованого на цінностях. Це відбувається з Туреччиною. Навіщо тягнути ще одну країну, яка може дозволити собі поведінку з точки зору авторитарних інтересів правителя? І навіть побоювання, що Україна може стати авторитарною державою за чинного президента чи наступного, означають, що будь-який політик з авторитарними тенденціями зруйнує європейські та євроатлантичні перспективи", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що придушення свободи слова в Україні та корупція також є причинами, через які Україні може бути відмовлено у європейських та євроатлантичних прагненнях.
"Абсолютно очевидно, що за тим, що відбувається в Україні стежать. Помічають, коли зʼявляються повідомлення корупційного характеру, чи придушення свободи слова - вимкнення з мережі Т2 "Еспресо", "5-го каналу" й "Прямого". Тобто на Заході говорять про придушення свободи слова в Україні, а чиновники кажуть, що так і має бути - це сильний козир, щоб кандидатського статусу до Європейського Союзу не було. За подібне критикують Угорщину - всі дивуються, як така країна змогла потрапити до ЄС. Тому більше такої помилки у Європі не допустять", - зауважив Портников.
Публіцист наголосив, що заборона виїзду Петра Порошенка за кордон на Парламентську асамблею НАТО надзвичайно потужно вдарила по репутації України.
"Ситуація з усуненням Людмили Денісової з посади омбудсмена, спроби запровадження дистанційного голосування у Верховній Раді - все це підриває авторитет України. Зривання участі 5-го президента Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО, хоча це була офіційна поїздка, затверджена головою парламенту. Про це написало багато світових видань - це затьмарило новини з фронту. І виникає питання: кому була потрібна ця антиукраїнська провокація? Коли Порошенко через 2 дні виїхав на іншу міжнародну конференцію", - пояснив Віталій Портников.
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