Європейські лідери підтвердили готовність розглянути заявку України на членство в ЄС у червні

Про це йдеться у висновках Європейської Ради стосовно України, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.

"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", - йдеться в документі.

Також лідери Європейського Союзу заявили про відданість "подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".

"У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", - наголошується у висновках.

Вони також привітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.

У Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають заборону експорту російської нафти до ЄС.

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