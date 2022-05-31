Європейські лідери підтвердили готовність розглянути заявку України на членство в ЄС у червні
Лідери Європейського Союзу підтверджують готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство у ЄС
Про це йдеться у висновках Європейської Ради стосовно України, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.
"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", - йдеться в документі.
Також лідери Європейського Союзу заявили про відданість "подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".
"У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", - наголошується у висновках.
Вони також привітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.
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