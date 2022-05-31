Президент Румунії закликав підтримати шлях України, Молдови та Грузії до ЄС
Президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні Євроради закликав країни Євросоюзу підтримати вступ Молдови, України та Грузії ЄС
Про це повідомляє Newsmaker.md.
Йоганніс підтримав заявки Молдови, України та Грузії на вступ до Євросоюзу.
Президент Румунії висловив занепокоєння ситуацією в Україні, а також констатував, що ситуація у Чорноморському регіоні змушує ЄС сконцентруватися на допомозі країнам, які страждають від наслідків вторгнення Росії до України.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 2 березня стало відомо, що Грузія терміново подає заявку на надання статусу кандидата у члени Євросоюзу.
- 3 березня президент Молдови Мая Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу.
- Лідери Європейського Союзу підтверджують готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство у ЄС.
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