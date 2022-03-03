Санду підписала заявку Молдови на членство в ЄС

Про це повідомляє NewsMaker.

"Сьогодні ми підписуємо заявку на вступ Молдови до ЄС. Вона адресована президенту Франції Еммануелю Макрону, главі держави, яка сьогодні головує у Раді ЄС", - сказала Санду.

За її словами, Молдова зробила уроки і бере на себе відповідальність за своє майбутнє.

"Шановні громадяни, якщо для ухвалення деяких рішень потрібен час, інші необхідно приймати швидко та рішуче. Потрібно терміново діяти, коли цього вимагають обставини", – зазначила президентка.