Санду підписала заявку Молдови на членство в ЄС
Президент Молдови Мая Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу
Про це повідомляє NewsMaker.
"Сьогодні ми підписуємо заявку на вступ Молдови до ЄС. Вона адресована президенту Франції Еммануелю Макрону, главі держави, яка сьогодні головує у Раді ЄС", - сказала Санду.
За її словами, Молдова зробила уроки і бере на себе відповідальність за своє майбутнє.
"Шановні громадяни, якщо для ухвалення деяких рішень потрібен час, інші необхідно приймати швидко та рішуче. Потрібно терміново діяти, коли цього вимагають обставини", – зазначила президентка.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 2 березня заявку на членство в Євросоюзі подала Грузія.
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