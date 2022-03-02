Грузія терміново подає заявку на вступ до ЄС

Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Новости Грузия.



"Уряд Грузії під керівництвом прем'єр-міністра Іраклієм Гарібашвілі у терміновому порядку вже готує заявку на набуття статусу кандидата в члени Євросоюзу, яке буде представлено до структур ЄС завтра. Закликаємо ЄС у надзвичайному порядку розглянути заявку та ухвалити рішення про присудження Грузії статусу кандидата в ЄС", - сказав Кобахідзе.



В уряді Грузії неодноразово заявляли, що планують подати заявку на повноправне членство в ЄС у 2024 році. За словами Кобахіддзе, прискорити цей процес вони вирішили "з урахуванням політичного контексту та нової реальності".



Влада Грузії зробила цю заяву після того, як Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.



Наразі п'ять країн мають статус кандидата на вступ до Євросоюзу: Північна Македонія (подала заявку у 2004 році), Албанія (2009), Сербія (2009), Туреччина (1987) та Чорногорія (2008).



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