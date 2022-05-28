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Влада зірвала участь Петра Порошенка в Парламентській асамблеї НАТО попри затверджений Стефанчуком склад делегації – Геращенко

28 травня, 2022 субота
00:29
Новини Петро Порошенко

Влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона оприлюднила відповідне Розпорядження Голови ВР.

"Вже завтра в Вільнюсі розпочнеться ПА НАТО, яка збере парламентарів всіх країн Альянсу і їх союзників. В офіційній делегації ВР є п‘ятий президент України Петро Порошенко. Відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком", – пише Геращенко.

"Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про «підроблене чи скасоване розпорядження», хоч всіх інших депутатів, чи то слуги, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем", – зазначає Ірина Геращенко.

"Керівництво фракції "ЄС" весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів. Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні", – зауважує депутатка.

"Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича", – застерігає Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією. Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України", – наголошує Геращенко.

За її словами, особливо небезпечно це виглядає напередодні важких дебатів про отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС.

"Владі не вдасться списати на війну політичну цензуру, приниження і дискредитацію політичних опонентів, згортання демократії, фактичне знищення парламентаризму і побудову тоталітарного режиму", – резюмує Ірина Геращенко.

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опозиція
Петро Порошенко
Парламентська Асамблея
делегація
НАТО
Європейська солідарність
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