Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон домовлятися по допомогу. Цього разу до Швейцарії
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема
Про це він заявив сьогодні, 2 липня 2022 року, на своїй Facebook-сторінці.
Мер Чернігова повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.
На його думку, це сталося через "політику голови ОВА та деяких чиновників Офісу президента".
Також у своєму пості Атрошенко надає цитування двох документів: запрошення Швейцарії та відповіді українських чиновників, які "вирішили погратися в політику".
"Шановний пане Атрошенко. Посольство Швейцарії в Україні має честь запросити Вас на Конференцію з питань відновлення України. Цього року, коли Україна продовжує мужньо захищати свою незалежність та територіальну цілісність, підтримка зусиллям країни щодо опору, відновлення та реконструкції є важливою як ніколи", - йдеться у запрошенні Швейцарії.
"Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко" - йдеться у відповіді українських чиновників.
Владислав Атрошенко також додав, що чиновникам байдуже, що конференція в Лугано є гарною можливістю для України залучити кошти на відновлення. Він наголосив, що Чернігів - це одне з міст, яке зазнало найбільших руйнувань в Україні від російських загарбників. Також Атрошенко додав, що такі дії чиновників дискредитують не його, а Україну і Президента.
"І їм байдуже, що конференція в Лугано є унікальною можливістю для України залучити кошти на відновлення. Байдуже на офіційні запрошення. Байдуже на людей. Байдуже на Україну. Вони граються в політику. Поки йде війна. Поки гинуть люди", - написав Атрошенко.
- Нагадаємо, що 19 червня 2022 року, співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе