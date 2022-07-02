Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон домовлятися по допомогу. Цього разу до Швейцарії

Про це він заявив сьогодні, 2 липня 2022 року, на своїй Facebook-сторінці.

Мер Чернігова повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

На його думку, це сталося через "політику голови ОВА та деяких чиновників Офісу президента".

Також у своєму пості Атрошенко надає цитування двох документів: запрошення Швейцарії та відповіді українських чиновників, які "вирішили погратися в політику".

"Шановний пане Атрошенко. Посольство Швейцарії в Україні має честь запросити Вас на Конференцію з питань відновлення України. Цього року, коли Україна продовжує мужньо захищати свою незалежність та територіальну цілісність, підтримка зусиллям країни щодо опору, відновлення та реконструкції є важливою як ніколи", - йдеться у запрошенні Швейцарії.

"Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко" - йдеться у відповіді українських чиновників.

Владислав Атрошенко також додав, що чиновникам байдуже, що конференція в Лугано є гарною можливістю для України залучити кошти на відновлення. Він наголосив, що Чернігів - це одне з міст, яке зазнало найбільших руйнувань в Україні від російських загарбників. Також Атрошенко додав, що такі дії чиновників дискредитують не його, а Україну і Президента.

"І їм байдуже, що конференція в Лугано є унікальною можливістю для України залучити кошти на відновлення. Байдуже на офіційні запрошення. Байдуже на людей. Байдуже на Україну. Вони граються в політику. Поки йде війна. Поки гинуть люди", - написав Атрошенко.

Нагадаємо, що 19 червня 2022 року, співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb