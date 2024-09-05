Поліція обшукує міськраду Чернігова та помешкання її керівників у справі про відчуження землі: в.о голови заявив про політичний тиск

Про це повідомляє поліція Чернігівщини.

"Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників. За результатами слідчих дій прийматимуться процесуальні рішення", - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, вони викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдано збитків державі у значних розмірах.

Слідство встановило, що посадовці без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.

На цій земельній ділянці надалі збудували АЗС, стверджує поліція.

Фото: https://cn.npu.gov.ua/

За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 КК України).

Після проведення обшуків та аналізу отриманої інформації прийматимуться процесуальні рішення, додали у поліції.

Натомість в.о голови міськради Олександр Ломако пише, що "силовики паралізували роботу міськради". Також Ломако вбачає у ситуації політичний тиск.

"Щойно у Чернігівську міську раду увірвалися люди з автоматами. Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі, озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради. По факту - паралізували роботу всіх структурних підрозділів, зокрема тих, які займаються організацією та проведенням тендерів для Збройних Сил України, підготовкою Чернігова до майбутнього опалювального сезону, в умовах можливого браку електроенергії, та решти важливих питань для функціонування Чернігова", - зазначає в.о голови міськради.

За його словами, поліція обшукує його кабінет та решту приміщень міської ради.

"Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії. Традиційно, у вересні, починається політичний сезон. На жаль, у Чернігові він почався з обшуків і погроз зі сторони тих, хто має боротися проти ворога, а бореться проти власної країни", - зазначив Ломако.