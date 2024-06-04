ДБР провело обшуки у заступника голови КМДА Усова

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі", – розповів Усов.

У своєму коментарі він наголосив на роботу з перевізниками.

"Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і у цьому випадку", – сказав Усов.

Як повідомляє LB.ua із посиланням на обізнані джерела, справа, щодо якої проходять слідчі дії, була розпочата у 2022 році і стосується статті 368 Кримінального кодексу України щодо "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Також за даними джерел "Суспільного" і УП, справа стосується вимагання на системній основі неправомірної винагороди у одного з київських перевізників. У 2021 році транспортний департамент КМДА обшукували у зв'язку з провадженням двох перевізників.