Голова МАГАТЕ Гроссі поїхав у Москву, де "завершив консультації" з російською делегацією

Про це він написав у соцмережі Х.

Гроссі сказав, що "консультації" відбувалися з делегацією на чолі з гендиректором Росатома Олексієм Ліхачовим.

"Завершилися міжвідомчі консультації в Москві з російською делегацією на чолі з Ліхачовим з Росатому. Після трьох років переговорів щодо ядерної безпеки та захищеності ЗАЕС вони є як ніколи важливими", - написав він.

Також Гроссі додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії "повністю задіяне для запобігання ядерній аварії".

Completed interagency consultations in Moscow with Russian delegation led by Rosatom’s Likhachev.

After 3 years of talks on ZNPP nuclear safety and security, these are more critical than ever. @IAEAorg stands fully engaged to prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/kGAfDriDf1 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 7, 2025