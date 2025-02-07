Голова МАГАТЕ Гроссі поїхав у Москву, де "завершив консультації" з російською делегацією
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що "завершив міжвідомчі консультації" з делегацією РФ у Москві
Про це він написав у соцмережі Х.
Гроссі сказав, що "консультації" відбувалися з делегацією на чолі з гендиректором Росатома Олексієм Ліхачовим.
"Завершилися міжвідомчі консультації в Москві з російською делегацією на чолі з Ліхачовим з Росатому. Після трьох років переговорів щодо ядерної безпеки та захищеності ЗАЕС вони є як ніколи важливими", - написав він.
Також Гроссі додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії "повністю задіяне для запобігання ядерній аварії".
- 5 лютого стало відомо, що Рафаель Гроссі планує знову відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Це буде шостий його візит на ЗАЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе