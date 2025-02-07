Імовірним є вплив на Росію з боку США: військовий експерт Снєгирьов про сповільнення темпів просування РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Не виключаю зовнішній чинник, йдеться про зусилля США щодо дипломатичного та військово-економічного тиску на РФ з метою зниження темпів просування російських військ. Трамп заявляв, що мирні перемовини повинні початися після припинення активної фази бойових дій, а не навпаки. Тобто йдеться про те, що США тиснуть на РФ щодо зниження темпів просування та активної фази бойових дій по всій лінії фронту", - припустив Снєгирьов.

За словами військового експерта, про тиск США на Росію свідчить низка факторів, а саме зниження кількості атак у порівнянні з листопадом-груднем минулого року.

"Нагадаю, що на листопад-грудень припадає максимальна активізація російських окупаційних військ, бо вирішувалося питання, що до інаугурації Трампа треба максимально взяти під контроль українські території в Луганській та Донецькій областях. Розв'язати стратегічне питання щодо витискання підрозділів Сил оборони України з зайнятих позицій у Курській області.

Як бачимо, плани російських окупантів провалилися. Натомість уже в лютому ми спостерігаємо різке зниження кількості російських атак по всій лінії бойового зіткнення. Говорити про те, що у росіян закінчився особовий склад, - ні. На жаль, РФ має можливість проводити мобілізаційні заходи без оголошення загальної чи часткової мобілізації", - наголосив Снєгирьов.

Співголова ГІ "Права Справа" також додав, що потенційно мобілізаційний резерв РФ становить до 15 мільйонів осіб.

"Тому наголошую, що, найпевніше, йдеться про зовнішній чинник, зокрема тиск з боку США на РФ. Якщо США вдасться призупинити активну фазу бойових дій на момент початку перемовних процесів і контролю Сил оборони України за ключовими промисловими містами Донецької області, а саме Слов'янськом, Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом, Покровськом, то це буде величезною перемогою української сторони", - резюмував Снєгирьов.