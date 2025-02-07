Імовірним є вплив на Росію з боку США: військовий експерт Снєгирьов про сповільнення темпів просування РФ
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що США тиснуть на РФ щодо зниження темпів просування та активної фази бойових дій по всій лінії фронту
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Не виключаю зовнішній чинник, йдеться про зусилля США щодо дипломатичного та військово-економічного тиску на РФ з метою зниження темпів просування російських військ. Трамп заявляв, що мирні перемовини повинні початися після припинення активної фази бойових дій, а не навпаки. Тобто йдеться про те, що США тиснуть на РФ щодо зниження темпів просування та активної фази бойових дій по всій лінії фронту", - припустив Снєгирьов.
За словами військового експерта, про тиск США на Росію свідчить низка факторів, а саме зниження кількості атак у порівнянні з листопадом-груднем минулого року.
"Нагадаю, що на листопад-грудень припадає максимальна активізація російських окупаційних військ, бо вирішувалося питання, що до інаугурації Трампа треба максимально взяти під контроль українські території в Луганській та Донецькій областях. Розв'язати стратегічне питання щодо витискання підрозділів Сил оборони України з зайнятих позицій у Курській області.
Як бачимо, плани російських окупантів провалилися. Натомість уже в лютому ми спостерігаємо різке зниження кількості російських атак по всій лінії бойового зіткнення. Говорити про те, що у росіян закінчився особовий склад, - ні. На жаль, РФ має можливість проводити мобілізаційні заходи без оголошення загальної чи часткової мобілізації", - наголосив Снєгирьов.
Співголова ГІ "Права Справа" також додав, що потенційно мобілізаційний резерв РФ становить до 15 мільйонів осіб.
"Тому наголошую, що, найпевніше, йдеться про зовнішній чинник, зокрема тиск з боку США на РФ. Якщо США вдасться призупинити активну фазу бойових дій на момент початку перемовних процесів і контролю Сил оборони України за ключовими промисловими містами Донецької області, а саме Слов'янськом, Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом, Покровськом, то це буде величезною перемогою української сторони", - резюмував Снєгирьов.
- Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація спілкується з російською стороною, а також з керівництвом України щодо припинення війни.
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