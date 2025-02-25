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Головна Війна з Росією Пропонуючи Трампу угоду про мінерали, Путін ступає на тонкий лід, - соціолог Шульга
Ексклюзив

Пропонуючи Трампу угоду про мінерали, Путін ступає на тонкий лід, - соціолог Шульга

Віталій Бесараб
25 лютого, 2025 вiвторок
16:56
Війна з Росією Путін та Трамп на російських сувенірах

Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів, що пропонуючи США угоду про мінерали, Путін фактично підтверджує головну конспірологічну теорію росіян про те, що Вашингтон втягнув РФ у війну, щоб послабити її

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни до цього часу не розуміють цілей війни. Єдине, що вони розуміють це те, що це стало протистоянням проти Заходу. І головним їхнім ворогом були США. Зараз, коли починаються незрозумілі сигнали від Трампа, в російській пропаганді спостерігається різкий розворот риторики у бік США", - розповів Шульга.

Соціолог розповів, що в російській пропаганді вже спостерігається кардинальна зміна риторики щодо США

"В російській пропаганді вже лунає риторика про "Трамп-наш" і зникають негативні слова у бік США. Втім, Путін насправді ступає на дуже тонку кригу. Оскільки, у 2023 році ми запитували росіян про те, чи погоджуються вони з тим, що війна була пасткою США для того, щоб послабити РФ. Понад 74% росіян погодились з цим твердженням. Тепер же виходить так, що зараз, коли Путін пропонує США власні ресурси, а також і на ТОТ України, він фактично підтверджує цю конспірологічну теорію. Тобто, він втягнув РФ у війну, послабив її й зараз віддає ресурси американцям", - додав він.

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Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
окуповані території
Дональд Трамп
США
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