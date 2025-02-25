Пропонуючи Трампу угоду про мінерали, Путін ступає на тонкий лід, - соціолог Шульга

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни до цього часу не розуміють цілей війни. Єдине, що вони розуміють це те, що це стало протистоянням проти Заходу. І головним їхнім ворогом були США. Зараз, коли починаються незрозумілі сигнали від Трампа, в російській пропаганді спостерігається різкий розворот риторики у бік США", - розповів Шульга.

Соціолог розповів, що в російській пропаганді вже спостерігається кардинальна зміна риторики щодо США

"В російській пропаганді вже лунає риторика про "Трамп-наш" і зникають негативні слова у бік США. Втім, Путін насправді ступає на дуже тонку кригу. Оскільки, у 2023 році ми запитували росіян про те, чи погоджуються вони з тим, що війна була пасткою США для того, щоб послабити РФ. Понад 74% росіян погодились з цим твердженням. Тепер же виходить так, що зараз, коли Путін пропонує США власні ресурси, а також і на ТОТ України, він фактично підтверджує цю конспірологічну теорію. Тобто, він втягнув РФ у війну, послабив її й зараз віддає ресурси американцям", - додав він.