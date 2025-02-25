"Це політичний хабар": нардеп Мережко про пропозицію Путіна Трампу щодо видобування копалин на ТОТ України

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ми будемо співпрацювати зі США за будь-яких обставин, тому що це наші партнери. Не забуваймо, що у Штатах, зокрема в Конгресі й в адміністрації президента, є багато наших прихильників. Але я розумію ситуацію так, що Путін намагається перетягнути Трампа на свій бік. Це такий навіть політичний хабар з його боку. Він думає, що знає ментальність Трампа як бізнесмена і його транзакційний підхід до справ. Можливо, Путін на це розраховує", - зазначив Мережко.

Він зазначив, що зараз у політиці між Трампом і Путіним відбувається гра, результат якої нам невідомий. Однак, на думку нардепа, реверансам лідерів США і Росії одне до одного не варто приділяти особливої уваги, а треба стежити за їхніми діями.

"Я впевнений, що навіть спроба укласти якусь угоду зараз між США та Росією не буде сприйматися американським Конгресом. Якщо ми подивимося на історію Конгресу, то це дуже самостійна політична інституція. Там є два види угоди — виконавча, яка не потребує згоди Сенату, а за конституцією міжнародний договір потребує цієї згоди. Дві третини — це такий фільтр, або запобіжник, який у певному сенсі дає гарантію, що такі угоди будуть підтримуватися Сенатом. Тому мені здається, що зараз зарано говорити. Інших заяв немає. Наскільки я знаю, перемовини щодо угоди про корисні мінерали тривають і досі", - наголосив Мережко.