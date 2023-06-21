Про це мер Києва висловився у своєму відеозверненні.

"Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади й мене особисто. Нескінченні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість", - сказав Кличко.

За словами міського голови, певні сили намагаються знищити його репутацію, але не можуть нічого "накопати", тому оголошують підозри підлеглим.

Мер обурений арештом директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука у справі про загибель людей біля укриття і тим, що жоден голова району не поніс ніякого покарання. Він вважає, що подібні справи розваляться в судах.

За словами Кличка, голови районних адміністрацій є відповідальними за облаштування укриттів і розпорядниками коштів. Міський голова наголосив, що саме голови райдержадміністрацій перебувають у вертикалі центральної влади.

"Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема - Кличко?! І комусь знову свербить узяти під контроль столицю", - заявив міський голова Києва.

Кличко зауважив, що політичний тиск, який чиниться на владу, столиці робить передусім заручниками киян. Це руйнує самоврядування, систему життєзабезпечення міста, а також створює хаос під час війни.