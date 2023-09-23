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"Гроші у перемогу!" У Києві до протестувальників під мерією вийшли депутати, в Одесі - не вийшли

23 вересня, 2023 субота
13:15
Суспільство Гроші у перемогу, Одеса

Сьогодні, 23 вересня, у Києві вже вдруге, у Одесі - втретє, під будівлями міських адміністрацій зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії. Але лише у столиці депутати відреагували на мітинг

Про мітинг у столиці інформує Київська міська рада.

У Києві вже другу суботу поспіль відбувається акція протесту біля будівлі столичної міської адміністрації. Цього разу до протестувальників вийшли депутати. Вони погодились, що підтримка столицею ЗСУ, незважаючи на бюрократичні та політичні перешкоди, має і надалі посилюватися.

мітинг під КМДА

Фото: hromadske

Як повідомив на зустрічі з ініціативною групою киян заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, підтримка містом ЗСУ полягає як у виділенні коштів на закупівлю дронів, спорядження, на першочергові потреби військових частин, на які місто з лютого 2022 року вже спрямувало понад 4,6 млрд грн, так і на інші потреби армії.

Володимир Бондаренко зазначив, що більше 4,6 млрд грн Київ вже витратив на безпеку, оборону та забезпечення захисників та їх родин з 24 лютого 2022 року. З них майже 3,5 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, які виконують бойові завдання на передовій. Понад 700 млн грн було витрачено на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям та 439 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їх сімей.

Зокрема, Київрада на цей рік на підтримку військових передбачила загалом 5 млрд грн. 

Як зазначив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець, учасники акції обговорили питання законопроєкту №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

"Натомість, ми пропонуємо зняти законодавчі обмеження, які забороняють місцевій владі напряму робити закупівлі в інтересах військових підрозділів" – зазначив Дмитро Білоцерковець.

Відповідний проєкт закону внесений на розгляд парламенту, проте законодавці його ухвалювати чомусь не поспішають, натомість намагаючись забрати у громад податкові надходження.

Зокрема, цієї суботи, 23 вересня, аналогічний мітинг вже втретє пройшов під будівлею міської адміністрації у Одесі.  Про це повідомляє Українська служба інформації.

Повідомляється, що вже майже місяць щосуботи небайдужі одесити виходять на Думську площу, вимагаючи скасувати тендери, які вони вважають недоречними під час війни, й скерувати бюджетні кошти на допомогу ЗСУ.

Гроші у перемогу, Одеса

Фото: dumskaya

Гроші у перемогу, Одеса

Фото: dumskaya


Цього разу під стіни міськради прийшли близько півтисячі одеситів. Вимоги незмінні – "Гроші за ЗСУ!" Люди вважають, що витрачати мільйони на ремонт будівель Київського райсуду чи Театру юного глядача в той час, коли військовим на фронті не вистачає найнеобхіднішого — не на часі.

Раніше, міське управління капбудівництва провело тендер на реконструкцію будівлі Київського суду на вулиці Варненській, 3Б. Йдеться про будівництво триповерхової добудови до будинку, в якій мають розміститися приміщення для конвойованих. Вже визначився переможець — фірма "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач". Компанія готова виконати роботи за 106 млн грн. Крім того, у місті оголошені й інші дорогі тендери — зокрема, на ремонт будівлі ТЮГу та закупку декоративних дерев.

Гроші у перемогу, Одеса

Фото: dumskaya


На відміну від Києва, міська адміністрація Одеси не вийшла поспілкуватися з громадою. 

Депутати міськради на засіданні бюджетної комісії так і не спромоглися скасувати найскандальніші торги — з ремонту Київського райсуду.

Ініціаторка руху, засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова анонсувала наступний мітинг на 10:00 середи, 27 вересня, під час сесії міської ради.

  • У суботу, 16 вересня 2023 року, під будівлями міських адміністрацій Києва та Одеси зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії, а не на "найновішу бруківку й найкращі клумби". Учасники акцій обіцяють, що не припинять їх, доки влада не передивиться свою позицію.

Одеса
Київщина
новини Києва
акції протестів
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