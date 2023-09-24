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"Гроші на ЗСУ": у Запоріжжі містяни вийшли на мітинг з вимогою спрямувати бюджетні кошти на потреби військовим

24 вересня, 2023 неділя
18:43
Суспільство Запоріжжя

Сьогодні, 24 вересня, у Запоріжжі близько 200 людей вийшли на мирний мітинг. Із прапорами та плакатами вони пройшли центральним проспектом міста. Головна вимога — перерозподіл бюджетних коштів на потреби армії

Про це повідомляє Суспільне.

За словами голови оргкомітету мітингу Богдана Загорулька, учасники заходу пропонують місцевій владі підписати меморандум про співпрацю. Його положення дуже прості: надати звіти про витрачені бюджетні кошти на ЗСУ з 24 лютого 2022 року, перенаправити кошти з депутатських фондів на закупівлю 200 дронів бригадам на Запорізькому напрямку. На наступний рік закласти не менше 10% на потреби військових. Скасувати тендери, що стосуються благоустрою міста.

Також містяни виступають проти проекту Закону #10037, який забирає місцевий бюджет на обороноздатність та централізує їх у Києві. 

За словами співорганізаторки мітингу Анастасії Кононенко, на думку учасників мітингу, витрачати бюджетні гроші на благоустрій міста наразі недоцільно.

"Ми вимагаємо не витрачати гроші на перекладання бруківки та створення нових комунальних установ. Ми вимагаємо перенаправити гроші на забезпечення потреб військових"

Зокрема, учасник мітингу, волонтер Сергій Малишев разом з командою медичних волонтерів займається постачанням тактичної медицини, ліків та медикаментів для потреб шпиталів каже: до них звертаються батальйони, що працюють на Запорізькому напрямку:

"Їм потрібні турнікети, бандажі, гемостатичні матеріали. Ми не можемо задовільнити всі потреби через брак коштів. Тому ми вийшла на мітинг, аби ми перестали класти бруківку по 800 гривень за м² , а купували тактичну медицину, яка захистить та збереже життя нашим хлопцям".

Лікарка та волонтерка Ольга Гайдаш, яка теж прийшла на мітинг розповіла, що з 24 лютого займається допомогою для військових:

"Навіть враховуючи, що волонтери збирають донати ми не можемо допомогти в повному обсязі. Зараз піде сезон застуд. А ці препарати ніхто не видає військовим. Тому, це лягає на плечі волонтерів".

До учасників мітингу представники влади не вийшли. У пресслужбі Запорізької міської ради повідомили, що сьогодні не коментуватимуть свою позицію.

  • У суботу, 16 вересня 2023 року, під будівлями міських адміністрацій Києва та Одеси зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії, а не на "найновішу бруківку й найкращі клумби". Учасники акцій обіцяють, що не припинять їх, доки влада не передивиться свою позицію.

  • Наступного тижня, аналогічний мітинг повторився у Києві вже вдруге, у Одесі - втретє. Під будівлями міських адміністрацій зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії. Але лише у столиці депутати відреагували на мітинг.

Запоріжжя
ЗСУ
акції протестів
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