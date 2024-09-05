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ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності"

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
07:32
Світ ЛГБТ

Європейський Союз висловлює жаль з приводу ухвалення парламентом Грузії у другому читанні пакета законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який обмежує права ЛГБТ-спільноти. В ЄС назвали закон дискримінаційним

Зміст

Про це йдеться сайті ЄС.

"Цей пакет підриває фундаментальні права грузинського народу та створює ризик подальшої стигматизації та дискримінації частини населення", - наголосили в ЄС.

Там заявили, що шкодують, що законодавство, яке, за їхніми словами, має серйозні наслідки для шляху інтеграції до ЄС, було прийнято без належних публічних консультацій і ретельного аналізу його відповідності європейським і міжнародним стандартам.

Забезпечення та дотримання прав людини є основою процесу розширення, яке щорічно оцінюється у звіті Європейської Комісії про розширення, наголосили у пресслужбі.

ЄС закликає владу Грузії повністю переглянути цей законодавчий пакет.

"Така пропозиція в поєднанні з обмеженнями для громадянського суспільства, встановленими законом про прозорість іноземного впливу, ще більше погіршить відносини між ЄС і Грузією. ЄС нагадує, що процес вступу Грузії де-факто призупинено, і закликає владу повернутися до інтеграційного шляху до ЄС", - резюмували у пресслужбі ЄС.

Раніше, 4 вересня, парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів.

  • 27 червня Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу.
Теги:
Суспільство
ЄС
Грузія
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