ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності"

Про це йдеться сайті ЄС.

"Цей пакет підриває фундаментальні права грузинського народу та створює ризик подальшої стигматизації та дискримінації частини населення", - наголосили в ЄС.

Там заявили, що шкодують, що законодавство, яке, за їхніми словами, має серйозні наслідки для шляху інтеграції до ЄС, було прийнято без належних публічних консультацій і ретельного аналізу його відповідності європейським і міжнародним стандартам.

Забезпечення та дотримання прав людини є основою процесу розширення, яке щорічно оцінюється у звіті Європейської Комісії про розширення, наголосили у пресслужбі.

ЄС закликає владу Грузії повністю переглянути цей законодавчий пакет.

"Така пропозиція в поєднанні з обмеженнями для громадянського суспільства, встановленими законом про прозорість іноземного впливу, ще більше погіршить відносини між ЄС і Грузією. ЄС нагадує, що процес вступу Грузії де-факто призупинено, і закликає владу повернутися до інтеграційного шляху до ЄС", - резюмували у пресслужбі ЄС.

Раніше, 4 вересня, парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів.