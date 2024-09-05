ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності"
Європейський Союз висловлює жаль з приводу ухвалення парламентом Грузії у другому читанні пакета законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який обмежує права ЛГБТ-спільноти. В ЄС назвали закон дискримінаційним
Про це йдеться сайті ЄС.
"Цей пакет підриває фундаментальні права грузинського народу та створює ризик подальшої стигматизації та дискримінації частини населення", - наголосили в ЄС.
Там заявили, що шкодують, що законодавство, яке, за їхніми словами, має серйозні наслідки для шляху інтеграції до ЄС, було прийнято без належних публічних консультацій і ретельного аналізу його відповідності європейським і міжнародним стандартам.
Забезпечення та дотримання прав людини є основою процесу розширення, яке щорічно оцінюється у звіті Європейської Комісії про розширення, наголосили у пресслужбі.
ЄС закликає владу Грузії повністю переглянути цей законодавчий пакет.
"Така пропозиція в поєднанні з обмеженнями для громадянського суспільства, встановленими законом про прозорість іноземного впливу, ще більше погіршить відносини між ЄС і Грузією. ЄС нагадує, що процес вступу Грузії де-факто призупинено, і закликає владу повернутися до інтеграційного шляху до ЄС", - резюмували у пресслужбі ЄС.
Раніше, 4 вересня, парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів.
- 27 червня Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе