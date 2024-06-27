"Ризик створення ворожої атмосфери": Венеційська комісія закликала Грузію не приймати законопроєкт для обмеження прав ЛГБТ
Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу
Про це інформує Ехо Кавказу.
Вказано, що Венеційська комісія висловила жаль через те, що більшість парламенту Грузії винесла цей законопроєкт до порядку денного навіть на тлі тривалих масових протестів, політичної та суспільної напруженості.
У висновках комісії вказано, що автори не взяли до уваги перестороги міжнародних спостерігачів. Відтак, перед ухваленням правок, парламенту Грузії порекомендували провести аргументований аналіз із залученням усіх прошарків суспільства, експертами і фахівцями відповідних секторів.
"Такий аналіз має проводитися протягом певного періоду часу і має бути оприлюднений. У час, придатний для неупереджених консультацій, щоб забезпечити справедливу та неупереджену оцінку питань, що розглядаються", - йдеться у висновку.
Там наголосили, що навіть сама пропозиція пакета з 19 законопроєктів "створює ризик виникнення ворожої та стигматизуючої атмосфери щодо ЛГБТ у Грузії".
- 4 червня правляча партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ, та внесе його до парламенту. Зокрема в документах є проєкт закону "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів.
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