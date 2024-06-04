Правляча партія Грузії підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права ЛГБТ
Правляча партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ та внесе його до парламенту. Зокрема в документах є проєкт закону "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів
Про це заявив на брифінгу спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє "Ехо Кавказу".
Як зазначив Папуашвілі, пакет проєктів закону передбачає заборону зокрема на: "реєстрацію альтернативного шлюбного союзу"; усиновлення дитини негетеросексуальними особами; здійснення хірургічних операцій зі зміни статі; "пропаганду ЛГБТ" у галузі освіти й ЗМІ та проведення зборів/маніфестацій, аби популяризувати одностатеві шлюби.
Також відповідно до пакету, може бути запроваджена заборона на показ одностатевих інтимних сцен, сцен інцесту в телеефірі та кінотеатрах.
Спікер грузинського парламенту сказав, що це - "поширена практика".
Водночас, за його словами, День святості сім'ї (17 травня) буде вихідним у Грузії, тому відповідних змін зазнає Трудовий кодекс держави.
Папуашвілі підкреслив, законопроєкти будуть затверджені у першому читанні під час весняної сесії, а у другому та третьому читаннях – під час осінньої.
- 8 липня минулого року у Грузії противники ЛГБТ-акції "Тбілісі Прайд" прорвали оточення поліції, організатори Tbilisi Pride Fest були вимушені покинути територію, де мав проходити фестиваль. Президентка Грузії відреагувала на зрив прайду.
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