Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з Кобахідзе

Про це пише Sova та "Эхо Кавказа".

Парламент Грузії одноголосно затвердив оновлений склад уряду на чолі з Кобахідзе. "За" проголосували 84 депутати "Грузинської мрії", проти – 0.

До початку голосування з промовою виступив прем'єр, де зазначив, що вибори в Грузії 26 жовтня були "надзвичайно принциповими".

"Парламентські вибори 2024 року за своєю вагомістю дорівнювали парламентським виборам 2020 року. Ми ясно показали громадськості, у чому суть цих виборів. Це був свого роду референдум між війною і миром, і громадськість підтримала мирний розвиток нашої країни", – сказав Кобахідзе.

Зазначимо, що опозиція і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнають легітимності парламенту Грузії.