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Європарламент не визнав парламентських виборів у Грузії та закликав призначити нові

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
13:52
Світ Грузія протести

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії та закликав провести їх повторно

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Про це йдеться на сайті Європарламенту.

"Депутати Європарламенту засуджують численні та серйозні порушення під час виборів, включаючи задокументовані випадки залякування виборців, маніпуляції з голосами, втручання в роботу спостерігачів за виборами й засобів масової інформації, а також повідомлення про маніпуляції з електронними машинами для голосування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати голосування, оголошені Центральною виборчою комісією країни, "не слугують надійним відображенням волі грузинського народу". 

Натомість парламент відкидає будь-яке визнання результатів парламентських виборів, як і міжнародне співтовариство, і депутати Європарламенту вимагають проведення повторних виборів протягом року під ретельним міжнародним наглядом і за участю незалежної виборчої адміністрації.

Крім цього, Європарламент вимагає від ЄС запровадити персональні санкції проти посадовців та політичних лідерів Грузії, які несуть відповідальність за "відступ від демократії, порушення виборчого законодавства та стандартів, а також зловживання державними інституціями". 

Це стосується прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі і генерального секретаря правлячої партії "Грузинська мрія" Кахи Каладзе, спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі та колишнього прем'єр-міністра і олігарха Бідзіна Іванішвілі.

Євродепутати також закликають країни ЄС "суворо обмежити" офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, заявляючи, що Грузія, внаслідок нещодавно прийнятого законодавства, в тому числі "закону про прозорість та іноземний вплив", вже фактично призупинила процес інтеграції до ЄС.

Європарламент також рішуче засудив систематичне втручання Росії в демократичні процеси в Грузії через дезінформацію, таку як змова "Партії глобальної війни", яка стверджує, що опозиція країни нібито втягне країну у війну з Росією за наказом Заходу. 

"Депутати Європарламенту зробили суворе попередження грузинській владі про те, що будь-які спроби заборонити законно створені політичні партії ще більше віддалить країну від ЄС і зробить неможливими будь-які кроки до вступу в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Вибори в Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

18 листопада Саломе Зурабішвілі заявила, що подасть позов до Конституційного суду країни через результати парламентських виборів.

28 листопада парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.


 

Теги:
Новини
Росія
ЄС
вибори
Грузія
Європарламент
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