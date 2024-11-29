Протести у Тбілісі: мітингарів затримують, поліція застосовує силу. Ситуація онлайн

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У четвер, 28 листопада, премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС

"Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з ЄС на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від ЄС. Кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічного погляду, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році", - заявив Кобахідзе.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила: "Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові".

У результаті біля центрального офісу владної партії "Грузинська мрія" і будівлі парламенту в Тбілісі розпочалися стихійні мітинги, які тривали до ранку 29 листопада. Поліція заявила про десятки затриманих.

Ввечері пʼятниці протести відновились. Еспресо у режимі реального часу слідкує за подіями: