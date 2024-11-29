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Протести у Тбілісі: мітингарів затримують, поліція застосовує силу. Ситуація онлайн

Влад Дідусь
29 листопада, 2024 п'ятниця
22:34
Світ протест у Тбілісі, 29 листопада

Ввечері пʼятниці, 29 листопада, у столиці Грузії Тбілісі відновились протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС

Зміст

Коротко

У четвер, 28 листопада, премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС

"Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з ЄС на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від ЄС. Кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічного погляду, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році", - заявив Кобахідзе.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила: "Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові".

У результаті біля центрального офісу  владної партії "Грузинська мрія" і будівлі парламенту в Тбілісі розпочалися стихійні мітинги, які тривали до ранку 29 листопада. Поліція заявила про десятки затриманих.

Ввечері пʼятниці протести відновились. Еспресо у режимі реального часу слідкує за подіями:

 

Хронологія:
23:01
29 листопада, 2024 п'ятниця

Силовики намагаються відтіснити протестувальників, утворюється тиснява. Люди також постраждали від сльозогінного газу.

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22:25

Кадри з Тбілісі:

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22:11

На протесті також постраждала журналістка телекомпанії "Пірвелі" Маріам Гапріндашвілі.

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22:00

Кореспондента Paper Kartuli побили співробітники поліції!

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21:49

Президентка Саломе Зурабішвілі закликала співробітників поліції відмовитись від застосування сили проти громадян на акціях протесту.

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21:36

Paper Kartuli: Протестувальники намагаються виламати бічні ворота на вході до парламенту на вулиці Чичинадзе.

З двору парламенту у відповідь включають водомети.

 

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21:23
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21:22

Водомети також застосовує спецназ. Сутички фіксують на вулиці 9 квітня.

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21:05

Поліція застосувала водомети проти мітингарів у Тбілісі!

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20:07

Протести також у Батумі.

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Теги:
Новини
ЄС
Грузія
політика
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