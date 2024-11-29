Силовики намагаються відтіснити протестувальників, утворюється тиснява. Люди також постраждали від сльозогінного газу.
Протести у Тбілісі: мітингарів затримують, поліція застосовує силу. Ситуація онлайн
Ввечері пʼятниці, 29 листопада, у столиці Грузії Тбілісі відновились протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС
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У четвер, 28 листопада, премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС
"Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з ЄС на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від ЄС. Кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена з економічного погляду, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році", - заявив Кобахідзе.
Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила: "Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові".
У результаті біля центрального офісу владної партії "Грузинська мрія" і будівлі парламенту в Тбілісі розпочалися стихійні мітинги, які тривали до ранку 29 листопада. Поліція заявила про десятки затриманих.
Ввечері пʼятниці протести відновились. Еспресо у режимі реального часу слідкує за подіями:
Кадри з Тбілісі:
На протесті також постраждала журналістка телекомпанії "Пірвелі" Маріам Гапріндашвілі.
Кореспондента Paper Kartuli побили співробітники поліції!
Президентка Саломе Зурабішвілі закликала співробітників поліції відмовитись від застосування сили проти громадян на акціях протесту.
Paper Kartuli: Протестувальники намагаються виламати бічні ворота на вході до парламенту на вулиці Чичинадзе.
З двору парламенту у відповідь включають водомети.
Водомети також застосовує спецназ. Сутички фіксують на вулиці 9 квітня.
Поліція застосувала водомети проти мітингарів у Тбілісі!
Протести також у Батумі.
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