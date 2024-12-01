Пруст би плакав — ось він, Le Temps retrouvé в чистому вигляді: 10 з гаком років ураз змітає геть, як шифоновий шалик, і круг мене знов — та страшна, як прірва, чорна зима-2014, обличчя мені заливає сльозами, і я кричу в екран на озброєного до зубів "космонавта", що валить з цілого дуру з брандспойта по беззбройному хлопцеві перед ним, як кричав польський журналіст тим на Груші: що ж ти коїш, стерво, він же такий самий грузин (тоді було - "українець"), як і ти?!.

То вже потім, коли Москва вивезла Януковича, ми побачили в спустілому Маріїнському на місці таборування карателів таблички "Пермь" і "Пенза" - і вкотре пересвідчилися, що вбивати нас прислано було таки північносусідських "спеців", місцевим покидькам Москва все ж не йняла віри, — може, не дай Біг, і в Тбілісі теж обслуговують тамтешніх януковичів прислані з Півночі контингенти "інтернаціональної допомоги"?.. Читайте також: Сакартвело, гаумарджос! Поки не пролилася кров — стукаймо по дереву! - є надія, що влада обходиться "своїми силами", - зрештою, всі свої лялькові режими одночасно багнетами не забезпечиш, і те, що так "на ґвалт" для Кремля рвонуло в Сирії, де Пуйлу треба, хоч заріжся, тримати фейс перед усім "Глобальним Півднем" зразу, на руку не лише нам, а й картвелам: не ослабляйте натиску, браття і сестри, користуйтесь моментом, Бог і історія нині на вашій стороні!..

Хай у них все вийде. І вийде в оновленій Грузії "Музей покинутих секретів" грузинською (за контрактом — наступного року, але зрозуміло ж, що це на 100% залежатиме від рішенця нинішніх протестів...), і я приїду в Тбілісі на презентацію, і ми будемо з грузинськими друзями сидіти десь на гірській терасі, пити тяжке і мудре сапераві, і вони мені навперебій оповідатимуть, як все було — як щасливо-безкровно дісталась їм перемога...