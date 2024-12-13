Мене підтримує "вулиця": Зурабішвілі не збирається залишати посаду після президентських виборів у Грузії

Про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформу.

У виданні зазначили, що ці вибори не є прямими, оскільки голосують члени парламенту та представники місцевого самоврядування, на відміну від прямих виборів, як це було у 2018 році.

Президентка підкреслила, що, незалежно від результатів, планує залишитися на своїй посаді до завершення терміну повноважень та до інавгурації легітимного президента.

"Особисто я збираюся залишитися президентом після виборів. З одного боку, тому що я дійсно залишуся президентом до кінця мандату, до інавгурації. Але інавгурації легітимного президента", - наголосила вона.

Крім того, Зурабішвілі висловила сумніви щодо легітимності будь-якого нового парламенту, якщо його створення не буде відповідати умовам конституції.

"Якщо парламент не є легітимним, якщо він не був скликаний мною відповідно до умов конституції, якщо він базується на виборах, які не є легітимними – з моєї точки зору і з точки зору народу, то обраний президент теж не буде легітимним, навіть якщо він буде інавгурований", - додала очільниця Грузії.

Коли її запитали про можливі наслідки такого рішення, Зурабішвілі наголосила, що вважає себе втіленням народної легітимності, адже вона має підтримку громадян.

"У мене немає влади. Тож я не залишаюся при владі, але залишаюся втіленням народної легітимності, яку я також маю, не тільки тому, що мене обрали, але й тому, що мене підтримує "вулиця". І я уособлюю тяглість держави", - пояснила вона.

За її словами, сьогодні в Грузії спостерігається реальна автократія, оскільки одна партія контролює всі державні інституції. Тому вона вважає своїм обов'язком продовжувати виконувати функції президента і представляти інтереси народу.

"Тож ми маємо справжню автократію, і я вважаю своїм обов'язком продовжувати втілювати те, що я можу втілювати і в чому, як я вважаю, маю підтримку народу", - підсумувала Зурабішвілі.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців.

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

11 грудня до мітингувальників приєдналися державні службовці.

13 грудня США запровадили обмеження для представників влади Грузії.