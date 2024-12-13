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Протести в Грузії: США запровадили обмеження для представників влади

Євген Козярін
13 грудня, 2024 п'ятниця
05:53
Новини протести в Грузії

Державний департамент США оголосив про візові обмеження за підрив демократичних процесів у Грузії. Санкції охоплять близько двадцяти осіб: урядовців, членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб

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Про це оголосив речник Держдепу Меттью Міллер.

"Сполучені Штати рішуче засуджують постійне, жорстоке та невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" проти громадян Грузії, зокрема протестувальників, представників медіа, правозахисників та опозиції. Партія відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого надзвичайно бажає грузинський народ і яке передбачене конституцією Грузії", - заявив він.

Міллер додав, що готуються нові санкції за підрив демократичних процесів в країні. 

"Це доповнює раніше оголошені дії щодо понад 100 осіб, причетних до "Грузинської мрії", а також членів їхніх родин", – підсумував речник.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

У Грузії тривають протести черед відмову від політичного курсу на входження до складу ЄС: 11 грудня до мітингувальників приєдналися державні службовці

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