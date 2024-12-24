Президент Польщі Дуда підтримав проведення нових виборів у Грузії
Очільник Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії
Про це він написав у соцмережі Х.
Дуда розповів, що обговорив з президенткою Саломе Зурабішвілі ситуацію у Грузії та запевнив її у підтримці.
"Я запевнив президентку у своїй непохитній підтримці її керівництва та європейських прагнень грузинського народу. Вони мають невід'ємне право рухатися до об'єднаної Європи", - йдеться у повідомленні.
Очільник Польщі зазначив, що шляхом до вирішення кризової ситуації в країні є проведення нових виборів відповідно до рекомендацій ОБСЄ.
- 22 грудня чинна глава грузинської держави Саломе Зурабішвілі, що дотримується проєвропейської позиції, висунула вимогу уряду партії "Грузинська мрія" щодо призначення до 29 грудня 2024 року нових, позачергових виборів до парламенту.
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