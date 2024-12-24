Президент Польщі Дуда підтримав проведення нових виборів у Грузії

Про це він написав у соцмережі Х.

Дуда розповів, що обговорив з президенткою Саломе Зурабішвілі ситуацію у Грузії та запевнив її у підтримці.

"Я запевнив президентку у своїй непохитній підтримці її керівництва та європейських прагнень грузинського народу. Вони мають невід'ємне право рухатися до об'єднаної Європи", - йдеться у повідомленні.

Очільник Польщі зазначив, що шляхом до вирішення кризової ситуації в країні є проведення нових виборів відповідно до рекомендацій ОБСЄ.