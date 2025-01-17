Netflix випустив тизер завершального сезону серіалу "Ти" і оголосив дату премʼєри

Про це пише Variety.

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив тизер п'ятого сезону американського психологічного трилера "Ти", знятого на основі однойменного роману Кароліни Кепнес. У короткому ролику показані події з попередніх сезонів та жертви серійного вбивці та керівника книгарні у Муні Джо Голдберга.

"Повернутися туди, звідки все почалося", - зазначається в описі відео.

Netflix також оголосив, що новий сезон, який стане завершальним, вийде 24 квітня.

"В епічному п'ятому та останньому сезоні Джо Голдберг (Пен Беджлі) повертається до Нью-Йорка, щоб насолоджуватися своїм щасливим життям... поки його не починають переслідувати примари його минулого та власні темні бажання", - йдеться в офіційному описі.

У тизері Джо повертається до книжкового магазину в Муні та згадує все, що відбувалося з ним до цього моменту.

"Ось ми знову разом, повернувшись туди, де все почалося. І єдина постійна, єдина річ, яка завжди була поруч зі мною, — це ти", - каже Голдберг у тизері.

У березні 2023 року було оголошено, що п’ятий сезон "Ти" стане фінальним. Тоді ж стало відомо, що виконавчі продюсери серіалу Майкл Фолі та Джастін Ло візьмуть на себе роль шоуранерів, а Сера Гембл залишиться виконавчим продюсером.

Крім Беджлі, у 5-му сезоні також знялися Шарлотта Річі, Медлін Брюер, Анна Кемп і Гріффін Метьюз. Беджлі виступає виконавчим продюсером серіалу.