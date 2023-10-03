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Судна у рамках роботи тимчасового коридору для експорту зерна зайшли уже в три порти України

3 жовтня, 2023 вiвторок
18:55
Новини зерно, порт

Усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна

Про це пише Bloomberg.

Перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити зернову угоду і попри її погрози топити судна, які йдуть в українські порти. За словами джерел видання, два кораблі дійшли до Одеси в неділю, ще два – до Чорноморська, а судно New Legacy прибуло до Південного того ж дня. Це означає, що наразі судна досягли всіх трьох глибоководних портів, використовуючи тимчасовий український коридор. Окремо п’ять суден, які застрягли в Україні з початку війни, скористалися тим самим маршрутом, щоб вийти з заблокованих портів.

Також повідомляється, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків.

"Прохід кораблів сигналізує про те, що смілива ставка України на створення власного торгового шляху після краху безпечного коридору, узгодженого з Росією, окупилася", - пише агентство.

Як уточнює Bloomberg, згідно з договором про безпечний коридор, усі кораблі, що прямують в Україну, проходять перевірку в Стамбулі, і їхні вантажі складаються тільки з сільськогосподарських товарів.

Багато в чому робота коридору стала можлива завдяки нейтралізації Чорноморського флоту Росії, який ЗСУ стали інтенсивно бомбити після відмови Володимира Путіна продовжити домовленість з ООН і Туреччиною про вивезення українського зерна.

"Фактично флот зараз замкнений у Севастополі, що зробило шлях на північному заході Чорного моря, уздовж берегів Румунії та Болгарії, безпечнішим", - йдеться в повідомленні.

Водночас страховий брокер Miller, технологічна компанія Clearwater Dynamics і влада України повідомили, що "об'єднали зусилля з метою запропонувати повне страхове покриття від усіх військових ризиків для суден, що працюють у Чорному морі".

За допомогою вдосконаленої технології Clearwater Dynamics всі судна, які прямують коридором і перебувають в українських портах, тепер відслідковують у цілодобовому режимі, доки вони не покинуть зону підвищеного ризику.

Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи. 26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно, а 1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна. 16 вересня заблокований балкер PUMA (Кайманові острови) вийшов з Одеського морського порту. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Того ж дня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. 

19 вересня з одеського порту "Чорноморськ" тимчасовим коридором вийшло судно RESILIENT AFRICA: воно завантажене 3 тисячами тонн пшениці.

Пізніше стало відомо, що світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди.

У четвер, 21 вересня, у Туреччину прибуло судно Resilient Africa, завантажене зерном: це перше судно з українським збіжжям, яке пройшло Чорним морем, використовуючи тимчасовий коридор.

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