Через війну в Україні в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T

Про це повідомив головний програмний директор компанії Гаральд Бушек, передає Reuters.

У 2025 році приватна компанія планує створити принаймні вісім систем, збільшивши з трьох до чотирьох систем цього року.

Бушек додав, що цього року виробництво ракет буде збільшено втричі, а наступного року планується подвоїти, з очікуваним випуском приблизно 400-500 ракет з 2024 року.

Наразі Німеччина поставила дві установки IRIS-T в Україну. За даними агентства, їх в основному використовують для захисту неба над Києвом.