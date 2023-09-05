Через війну в Україні в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T
Німецький виробник зброї Diehl Defense прагне збільшити виробництво системи протиповітряної оборони IRIS-T, аби задовольнити попит через війну РФ проти України
Про це повідомив головний програмний директор компанії Гаральд Бушек, передає Reuters.
У 2025 році приватна компанія планує створити принаймні вісім систем, збільшивши з трьох до чотирьох систем цього року.
Бушек додав, що цього року виробництво ракет буде збільшено втричі, а наступного року планується подвоїти, з очікуваним випуском приблизно 400-500 ракет з 2024 року.
Наразі Німеччина поставила дві установки IRIS-T в Україну. За даними агентства, їх в основному використовують для захисту неба над Києвом.
- 5 вересня стало відомо, що в Україну з Німеччини прибула партія боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard.
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