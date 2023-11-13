Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
Німеччина готує для України постачу будівельного обладнання та матеріалів для відновлювальних робіт
Про це повідомляє Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW).
"Подальше постачання допомоги для України : THW наразі готує постачу, яка в основному включає будівельне обладнання та матеріали, зокрема, транспортери, мініекскаватори, драбини, тачки, бетономішалки та інструменти", - йдеться уповідомленні.
Інформацію про надання цієї допомоги підтверджують й у посольстві Німеччини в Україні.
- У 2024 році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні: тепер загальна сума допомоги становитиме 8 млрд євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.74
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе