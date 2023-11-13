Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання

Про це повідомляє Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW).

"Подальше постачання допомоги для України : THW наразі готує постачу, яка в основному включає будівельне обладнання та матеріали, зокрема, транспортери, мініекскаватори, драбини, тачки, бетономішалки та інструменти", - йдеться уповідомленні.

Інформацію про надання цієї допомоги підтверджують й у посольстві Німеччини в Україні.