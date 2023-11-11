Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild
У 2024 році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні: тепер загальна сума допомоги становитиме 8 млрд євро
Про це повідомляє Bild.
За інформацією Bild від міноборони Німеччини, на цьому тижні було схвалено рішення про подвоєння військової допомоги Україні, а вже наступного тижня Бюджетний комітет офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро, що означатиме більше зброї і боєприпасів в оборонній війні проти Росії.
Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер передбачив лише 4 млрд євро на військову допомогу у федеральному бюджеті на 2024 рік, але майже всі гроші пішли на вже обіцяні проєкти, тож у міністерства оборони залишилося 120 млн євро на нову підтримку.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність додаткових 5 млрд євро в ході бюджетних переговорів.
Натомість було погоджено на 2024 рік 4 млрд євро, крім того, ще 2 млрд євро, які мініоборони може витратити як так звані дозволи на зобов’язання для довгострокових оборонних контрактів.
За підрахунками міністерства, Німеччина досягне 2,1% у 2024 році у кількості витрачення свого валового внутрішнього продукту на оборону.
На конференції бундесверу німецький канцлер Олаф Шольц розповів, що вже наступного року ФРН досягне узгодженої з НАТО мети, згідно з якою не менше 2% від ВВП надходитиме до оборонного бюджету.
Бюджетний експерт Андреас Шварц сказав Bild, що подвоєння військової допомоги є правильним і важливим, тому що це підкріпить обіцянку Німеччини Україні допомогти необхідними грошима.
- У п'ятницю, 10 листопада, Німеччина виділила близько 10 мільйонів євро на створення українських центрів передових досліджень у Києві, Львові та Харкові.
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