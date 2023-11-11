Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Шольц заявив про збільшення фінансування оборонного бюджету Німеччини

Шольц заявив про збільшення фінансування оборонного бюджету Німеччини

11 листопада, 2023 субота
03:22
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче збільшити інвестиції у Збройні Сили протягом наступного десятиліття та зміцнити війська

Про це повідомляє Tagesschau.

На конференції Бундесверу німецький канцлер розповів, що вже наступного року ФРН досягне узгодженої з НАТО мети, згідно з якою не менше 2% від ВВП надходитиме до оборонного бюджету.

"Глобальна політична ситуація, пов'язана з агресивною війною Росії проти України та нападами терористичної організації ХАМАС на Ізраїль, показує, що світовий порядок перебуває в небезпеці", - заявив Шольц.

За словами голови федерального уряду, до кінця 2023 року дві третини з раніше виділених 100 млрд євро для Бундесверу буде зав'язано на оборонні контракти.

Він також запевнив військове керівництво Бундесверу, що у довгостроковій перспективі Бундестаг більше вкладатиметься в оборону.

  • 8 листопада стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall отримав від бундесверу замовлення на виготовлення для України 100 тис. боєприпасів до мінометів на суму 400 млн євро.
  • Раніше Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на понад 150 тис. артилерійських снарядів для України. 

зброя
Німеччина
Олаф Шольц
Читайте також:
західний кордон
9 листопада, 2023 четвер
У Польщі зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, завершилася нічим
10 листопада, 2023 п'ятниця
В ГУР підтвердили, що у Криму під час нічної атаки уражено два російські швидкісні десантні катери
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
10 листопада, 2023 п'ятниця
Чому влада ховає скандал довкола призначення Тишлека
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 листопада
04:18
Московська област безпілотник війна з Росією
У Росії повідомляють про дрони в Московській та Смоленській областях
03:50
Снаряди 155-мм
ЄС може не встигнути виготовити для України обіцяний мільйон боєприпасів, - ЗМІ
03:01
обстріл, ППО
Росія вдруге за ніч здійснила повітряну атаку на Україну
02:37
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Ізраїль назвав нову кількість жертв вторгнення ХАМАС: число загиблих зменшилось
02:07
Оновлено
Шмигаль
Шмигаль заявив про домовленість щодо перегляду програми розширеного фінансування МВФ
01:24
Ольга Харлан
Харлан стала срібною призеркою на першому етапі Кубку світу з фехтування
00:57
ВВП України
МВФ поліпшив прогноз щодо зростання ВВП України
00:56
Росія пожежа
У російському Тамбові пролунав вибух та почалася пожежа на пороховому заводі
00:28
Міністр фінансів США Єллен
США закликали КНР вжити заходів щодо компаній, які допомагають РФ ухилятись від санкцій
00:28
Т-72 танк
Міноборони Чехії оприлюднило список військової допомоги, які була передана Україні
00:14
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Військові в 3 ОШБр стають лютими націоналістами, попри те, якою мовою розмовляють, - Данилюк-Ярмолаєва про заяву Фаріон
2023, п'ятниця
10 листопада
23:50
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої перемоги, - генерал Кривонос
23:45
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила "шахеди". ППО працювала неподалік Києва та Харкова. Хронологія подій
23:45
Ексклюзив
Зеленський та Залужний
Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом перейде в публічну площину, ми втратимо державність, - журналіст Буткевич
23:42
Андрій Єрмак
"Єрмак готує ґрунт для переговорів": добірка російських фейків про Україну за 10 листопада
23:21
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
Влада вважає, що питання війни вирішене і займається "політичними ревнощами", - політична оглядачка Лень
23:19
Юрій Ігнат
Частина українських пілотів для F-16 уже тренуються в небі, - Ігнат
23:05
Канада
Уряд Трюдо подав запит до парламенту на виділення близько $385 млн для військової підтримки України
22:45
прапори України та США
"Наскільки це можливо": один із кандидатів в президенти США запропонував знищити армію РФ
22:31
Кислиця
Члени Ради Безпеки не готові до виключення РФ з ООН, - Кислиця
22:29
обстріл Херсона
єВідновлення: більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відбудову житла
22:23
Ексклюзив
Володимир Цибулько
"З Банкової підійшла вказівка готувати політичні паспорти територій": політексперт Цибулько пояснив, що це значить
22:13
Канада
Канада ввела санкції проти 9 людей і 6 компаній, які поширюють пропаганду РФ. Серед них дружина молдовського олігарха
22:05
Олексій Данілов
Україна готова до компромісів заради членства в ЄС, - Данілов
21:45
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Суспільство має вимагати зміни оточення навколо Зеленського: генерал Кривонос про підготовку до можливої тривалої війни
21:38
Інфографіка
Італія - Україна
Євро-2024: Італія оголосила список футболістів на матч з Україною
21:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається активізуватись у районі Кліщіївки, але ЗСУ перебувають у вигідних позиціях. Воєнні підсумки тижня
21:27
прапори України та США
У Пентагоні розповіли, коли відбудеться "Рамштайн-17"
21:26
Інкубатор для недоношених дітей
UNITED24: Україна закупить 12 інкубаторів для новонароджених та 14 швидких на 61,9 млн грн
21:19
обстріли Одещини
Окупанти вдарили по Одещині: постраждали 3 людини
20:50
Полтавщина, Філіп Пронін
НАЗК заявило про протокол щодо конфлікту інтересів очільника Полтавської ОВА, той заперечує його існування
20:29
В Україні розпочали дипмісії посли шести країн
20:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:11
PR марафон - лого
PR-фахівці понад 20 компаній поділилися стратегіями комунікацій на PR-марафоні у Києві
20:10
пускова установка NASAMS
Литва передала Україні ЗРК NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії
20:08
Костянтин Жеваго
"Справа політична і на 100% сфабрикована": підприємець Жеваго про відмову Франції екстрадувати його в Україну
20:01
OPINION
Богдан Буткевич
Зневажати ворога - небезпечна тенденція
19:47
Оновлено
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Колос" обіграв "Минай". Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
19:21
Парламент Канади
Після атак на синагогу та центр громади: у Монреалі невідомі обстріляли дві єврейські школи
19:20
Росіяни вели штурмові дії на 7 напрямках, - зведення Генштабу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV