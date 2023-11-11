Шольц заявив про збільшення фінансування оборонного бюджету Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче збільшити інвестиції у Збройні Сили протягом наступного десятиліття та зміцнити війська
Про це повідомляє Tagesschau.
На конференції Бундесверу німецький канцлер розповів, що вже наступного року ФРН досягне узгодженої з НАТО мети, згідно з якою не менше 2% від ВВП надходитиме до оборонного бюджету.
"Глобальна політична ситуація, пов'язана з агресивною війною Росії проти України та нападами терористичної організації ХАМАС на Ізраїль, показує, що світовий порядок перебуває в небезпеці", - заявив Шольц.
За словами голови федерального уряду, до кінця 2023 року дві третини з раніше виділених 100 млрд євро для Бундесверу буде зав'язано на оборонні контракти.
Він також запевнив військове керівництво Бундесверу, що у довгостроковій перспективі Бундестаг більше вкладатиметься в оборону.
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