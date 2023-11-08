Німецький Rheinmetall виготовить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів

Про це повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що Rheinmetall отримав замовлення від німецького уряду на постачання Україні близько 100 тис. одиниць 120-мм мінометних боєприпасів. Доставка має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності, мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у важкодоступній місцевості та міських умовах", - повідомили в пресслужбі концерну.