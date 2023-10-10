Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад 150 тис. артилерійських снарядів для України. Деталі
Збройовий концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на понад 150 тисяч артилерійських снарядів для України
Про це повідомила пресслужба концерну.
Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад ста тисяч 155-мм снарядів від іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових розривних снарядів DM 121. Вказано, що "кілька десятків тисяч" снарядів поставлять в Україну у 2023 році, решту - у 2024. Вартість замовлення складає "тризначну суму в мільйони євро".
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Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з бундесвером. Контракт було укладено у липні, діятиме він до 2029 року.
- Раніше стало відомо, що федеральне управління картелів Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні.
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