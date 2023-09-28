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Уряд ФРН дозволив Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство

28 вересня, 2023 четвер
23:15
Війна з Росією Rheinmetall

Федеральне управління картелів Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні

Про це повідомили на сайті німецької збройової компанії.

28 вересня Федеральне управління картелів Німеччини надало дозвіл для створення спільного підприємства між Rheinmetall і Укроборонпромом (Українська оборонна промисловість – UDI) в Києві. Уже подано заявку на отримання дозволу від інших відповідних агенцій, і очікується, що він надійде найближчим часом.

"Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також складанням, виробництвом й розробкою військових транспортних засобів", - вказали в управлінні.

На початковому етапі підприємство працюватиме виключно в Україні. У Німеччині цей проєкт не призведе до будь-якого дублювання чи будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.

У пресрелізі зазначено, що співпраця між Rheinmetall та українським оборонно-промисловим комплексом покликана зміцнити оборонний сектор України та, зрештою, національну безпеку країни шляхом поступового нарощування спільних можливостей у сфері оборонних технологій в Україні.

Згідно з угодою, Україна отримає переваги від комплексної передачі технологій, створення можливостей оборонної техніки в країні, додаткової місцевої доданої вартості та від оперативної доставки військової техніки з Німеччини.

На початку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, переданих в Україну в рамках багатосторонньої програми, а також тих, які безпосередньо постачаються в Україну Німеччиною.

На наступних етапах, на основі комплексної передачі технологій, партнери по співпраці мають намір спільно виробляти вибрану продукцію Rheinmetall в Україні.

У перспективі співпраця між Rheinmetall і UDI також може передбачати спільну розробку військових систем командами українських і німецьких фахівців, у тому числі для подальшого експорту в Україну.

  • У березні повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
  • У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та БМП. А 10 липня у Rheinmetall розповіли, що відкриють завод в Україні протягом 12 тижнів.
  • 21 липня Армін Паппергер зазначив, що Rheinmetall має намір продовжувати співпрацю, попри погрози з боку Російської Федерації.
  • До кінця літа концерн планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard: працівників уже навчають у Німеччині.
  • 19 серпня німецька збройова компанія заявила, що має намір найближчими днями розпочати обслуговування танків в Україні.

Німеччина
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