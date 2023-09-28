Уряд ФРН дозволив Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
Федеральне управління картелів Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні
Про це повідомили на сайті німецької збройової компанії.
28 вересня Федеральне управління картелів Німеччини надало дозвіл для створення спільного підприємства між Rheinmetall і Укроборонпромом (Українська оборонна промисловість – UDI) в Києві. Уже подано заявку на отримання дозволу від інших відповідних агенцій, і очікується, що він надійде найближчим часом.
"Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також складанням, виробництвом й розробкою військових транспортних засобів", - вказали в управлінні.
На початковому етапі підприємство працюватиме виключно в Україні. У Німеччині цей проєкт не призведе до будь-якого дублювання чи будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.
У пресрелізі зазначено, що співпраця між Rheinmetall та українським оборонно-промисловим комплексом покликана зміцнити оборонний сектор України та, зрештою, національну безпеку країни шляхом поступового нарощування спільних можливостей у сфері оборонних технологій в Україні.
Згідно з угодою, Україна отримає переваги від комплексної передачі технологій, створення можливостей оборонної техніки в країні, додаткової місцевої доданої вартості та від оперативної доставки військової техніки з Німеччини.
На початку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, переданих в Україну в рамках багатосторонньої програми, а також тих, які безпосередньо постачаються в Україну Німеччиною.
На наступних етапах, на основі комплексної передачі технологій, партнери по співпраці мають намір спільно виробляти вибрану продукцію Rheinmetall в Україні.
У перспективі співпраця між Rheinmetall і UDI також може передбачати спільну розробку військових систем командами українських і німецьких фахівців, у тому числі для подальшого експорту в Україну.
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