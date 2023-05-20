У Rheinmetall назвали бронетехніку, яку виготовлятимуть в Україні

Про це пише видання Bild.

"Ми почнемо (на спільному з Україною підприємстві, - ред.) з технічного обслуговування і ремонту діючих машин, а також хочемо якомога швидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs", - заявив він.

При цьому він додав, що Україна зацікавлена в сучасному основному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак, заявив Паппергер, першим кроком буде покриття гострих потреб країни в боротьбі за оборону.