У Rheinmetall назвали бронетехніку, яку виготовлятимуть в Україні
Німецький концерн Rheinmetall вироблятиме на спільному з Україною підприємстві німецькі танки і бойові машини піхоти. До того ж на заводі проводитимуть обслуговування і ремонт діючих бронемашин
Про це пише видання Bild.
"Ми почнемо (на спільному з Україною підприємстві, - ред.) з технічного обслуговування і ремонту діючих машин, а також хочемо якомога швидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs", - заявив він.
При цьому він додав, що Україна зацікавлена в сучасному основному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак, заявив Паппергер, першим кроком буде покриття гострих потреб країни в боротьбі за оборону.
- 17 травня стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство для зміцнення української промисловості та безпеки.
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