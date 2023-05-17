Про це інформує Державний концерн "Укроборонпром".

"Якнайшвидше задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу та демократію є для нас надзвичайно важливою справою. Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – сказав виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.

Першим кроком у співпраці стане технічне обслуговування та ремонт броньованої техніки.

Повідомляється, що партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в нашій країні та опрацьовувати перспективні зразки озброєння та техніки на базі новоствореного підприємства за участю спеціалістів з України та Німеччини.

"Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і Укроборонпромом, який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли. Працюючи на перемогу 24/7, Укроборонпром може зробити ще більше", – заявив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Початок роботи спільного підприємства планується на середину липня цього року.

Довідково. Rheinmetal - це німецький оборонний концерн, який виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder й гаубиці PzH 2000.