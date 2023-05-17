Ремонт бронетехніки та розробка зброї: Укроборонпром і Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства
Державний концерн “Укроборонпром” та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство для зміцнення української промисловості та безпеки
Про це інформує Державний концерн "Укроборонпром".
"Якнайшвидше задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу та демократію є для нас надзвичайно важливою справою. Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – сказав виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.
Першим кроком у співпраці стане технічне обслуговування та ремонт броньованої техніки.
Повідомляється, що партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в нашій країні та опрацьовувати перспективні зразки озброєння та техніки на базі новоствореного підприємства за участю спеціалістів з України та Німеччини.
"Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і Укроборонпромом, який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли. Працюючи на перемогу 24/7, Укроборонпром може зробити ще більше", – заявив гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
Початок роботи спільного підприємства планується на середину липня цього року.
Довідково. Rheinmetal - це німецький оборонний концерн, який виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder й гаубиці PzH 2000.
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