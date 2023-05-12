Вироблятимуть і ремонтуватимуть танки: Rheinmetall і "Укроборонпром" створили спільне підприємство
Укроборонпром створив спільне підприємство з німецьким концерном Rheinmetall. Воно буде займатися обслуговуванням та ремонтом танків, а у майбутньому - і їхнім виробництвом
Про це повідомило видання Handelsblatt.
"Контракти підписані", – сказав виданню директор концерну Армін Паппергер.
Зазначено, що Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексної передачі технологій та постачання військового обладнання з Німеччини. Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.
За даними Handelsblatt, концерн також очікує найближчими днями підписати контракти щодо ще двох спільних підприємств — для боєприпасів і протиповітряної оборони.
Довідка.
Rheinmetal — це німецький оборонний концерн, який виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder й гаубиці PzH 2000.
- Німецький збройовий концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
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