Про це повідомило видання Handelsblatt.

"Контракти підписані", – сказав виданню директор концерну Армін Паппергер.

Зазначено, що Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексної передачі технологій та постачання військового обладнання з Німеччини. Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.

За даними Handelsblatt, концерн також очікує найближчими днями підписати контракти щодо ще двох спільних підприємств — для боєприпасів і протиповітряної оборони.

Довідка.

Rheinmetal — це німецький оборонний концерн, який виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder й гаубиці PzH 2000.