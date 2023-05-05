Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, передає Handelsblatt.

"Ми можемо виробляти до 600 тисяч снарядів на рік", - сказав він.

Заява прозвучала після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсі.

ЄС пообіцяв постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік для захисту від окупантів.

"Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.