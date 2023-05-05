Концерн Rheinmetall заявив про можливість виробляти для України до 600 тис. снарядів на рік
Німецький збройовий концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів
Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, передає Handelsblatt.
"Ми можемо виробляти до 600 тисяч снарядів на рік", - сказав він.
Заява прозвучала після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсі.
ЄС пообіцяв постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік для захисту від окупантів.
"Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.
- На початку березня Паппергер заявляв, що концерн веде переговори щодо будівництва в Україні танкового заводу.
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