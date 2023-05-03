ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік
Країни Європейського союзу збільшать об'єми виробництва снарядів до мільйона одиниць в рік. Боєприпаси будуть отримувати Україна та члени ЄС
Про це інформує Euractiv.
За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку і оборонної промисловості Тьєррі Бретона, план Єврокомісії є "безпрецедентним" і спрямованим на нарощування європейської обороноздатності.
Він додав, що після рішення Єврокомісії виділити додаткові 500 млн євро на виробництво снарядів оборонна промисловість ЄС має перейти в режим "військової економіки".
"Сьогодні європейська промисловість не достатньо масштабна для того, аби задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів. Але вона має потенціал для цього", - сказав Бретон.
Крім того, єврокомісар зазначив, що пріоритетним завданням є постачання снарядів Україні.
"Щоб підтримати Україну в дуже короткостроковій перспективі, ми повинні продовжувати забезпечувати її з наших запасів. Але нам також потрібно змінити пріоритети поточного виробництва та направити його в Україну як пріоритет", - наголосив він.
Виробництвом снарядів будуть займатися 13 країн. Зокрема, Болгарія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Румунія, Італія, Швеція, Словенія, Хорватія та Греція. Їх нещодавно відвідав єврокомісар. Бретон також збирається перевірити потужності у Німеччині та Іспанії.
- Із серпня Україна може розраховувати на отримання додаткових боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина.
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