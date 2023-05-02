Про це повідомив німецький канцлер Олаф Шольц, інформує DW.

Шольц повідомив, що наразі налаштовується виробництво снарядів, однак це займе певний час.

Канцлер також уточнив, що Україна не може використовувати для обстрілів території РФ зброю, яку постачає Німеччина.

Відповідних правил задля уникнення війни між НАТО і РФ, додав він, дотримуються й інші західні держави, які допомагають Україні зброєю.

Видання зазначає, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планував розпочати влітку цього року постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Повідомлялось, що всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.