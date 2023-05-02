Канцлер Німеччини Шольц пообіцяв Україні додаткові боєприпаси для Gepard
Із серпня Україна може розраховувати на отримання додаткових боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина
Про це повідомив німецький канцлер Олаф Шольц, інформує DW.
Шольц повідомив, що наразі налаштовується виробництво снарядів, однак це займе певний час.
Канцлер також уточнив, що Україна не може використовувати для обстрілів території РФ зброю, яку постачає Німеччина.
Відповідних правил задля уникнення війни між НАТО і РФ, додав він, дотримуються й інші західні держави, які допомагають Україні зброєю.
Видання зазначає, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планував розпочати влітку цього року постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Повідомлялось, що всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.
- Нагадаємо, згідно зі списком переданих Україні озброєнь, що регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН, Німеччина передала Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе