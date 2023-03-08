Німеччина передала Україні 2 зенітні самохідні установки Gepard
Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, до якого серед іншого увійшли ще дві зенітні самохідні установки Gepard
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН.
Таким чином усього Німеччина передала Україні вже 34 такі установки та 6 тисяч боєприпасів до них.
Також німецький уряд передав іще два автомобілі для прикордонників (усього 122) і шість мобільних антен (тепер їх 30).
- 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Україна отримає чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і системи Iris-T найближчими тижнями.
- У січні бразильський президент Лула да Сілва заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, переданих Німеччиною.
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