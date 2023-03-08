Німеччина передала Україні 2 зенітні самохідні установки Gepard

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН.

Таким чином усього Німеччина передала Україні вже 34 такі установки та 6 тисяч боєприпасів до них.

Також німецький уряд передав іще два автомобілі для прикордонників (усього 122) і шість мобільних антен (тепер їх 30).