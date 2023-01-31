Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає DW.

Про постачання снарядів просив бразильське керівництво особисто канцлер Німеччини Шольц.

Да Сілва також ухилився від прямого засудження агресії РФ проти України, вказавши лише на те, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни. На його думку, РФ вчинила "неправильно".

Також бразильський президент зазначив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.

Варто зазначити, що Бразилія завжди була у близьких стосунках із Росією. Країна входить до міждержавного об'єднання, союзу п'яти держав БРІКС, де крім Бразилії та РФ, учасниками є Індія, Китай і ПАР. Організація була заснована у червні 2006 року.

Раніше стало відомо, що Лула да Сілва відхилив прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Leopard 1, які Берлін планував передати Україні.

25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволено реекспорт іншими країнами.

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