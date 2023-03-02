Шольц пообіцяв, що Україна отримає Gepard і системи Iris-T "найближчими тижнями"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Україна отримає чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і системи Iris-T найближчими тижнями
Про це він повідомив під час виступу у Бундестазі, передає Spiegel.
За його словами, Німеччина продовжить стабільно надавати військову допомогу Україні.
Шольц зазначив, що найближчими тижнями Збройні Сили України отримають нові ЗСУ Gepard і систему IRIS-T. Також ФРН веде роботу із забезпечення України додатковими боєприпасами, наголосив він.
Канцлер також звернувся до критиків постачання озброєнь.
"Я запевняю вас, що уряд, який я очолюю, ніколи не приймає рішення щодо постачання зброї легковажно", - сказав Шольц.
- Раніше Шольц розкритикував так званий мирний план Китаю щодо України.
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