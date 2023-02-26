Про це після прес-конфереції Шольца в Індії повідомляє Welt.

"З моєї точки зору, немає чіткого рядка, який би сказав: російські війська також повинні вийти. Залишається правдою те, що диктованого миру по-російськи бути не може. Президент Росії Володимир Путін повинен це бачити", - сказав Олаф Шольц коментуючи "мирний план" Китаю.

Канцлер Німеччини також обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді засудження використання ядерної зброї.