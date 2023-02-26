Шольц розкритикував позицію Китаю стосовно війни в Україні, - Welt
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не оцінив "мирний план" і позицію Китаю стосовно війни в Україні
Про це після прес-конфереції Шольца в Індії повідомляє Welt.
"З моєї точки зору, немає чіткого рядка, який би сказав: російські війська також повинні вийти. Залишається правдою те, що диктованого миру по-російськи бути не може. Президент Росії Володимир Путін повинен це бачити", - сказав Олаф Шольц коментуючи "мирний план" Китаю.
Канцлер Німеччини також обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді засудження використання ядерної зброї.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету. Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- 25 лютого Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні.
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