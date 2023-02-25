Казахстан офіційно підтримав позицію Китаю стосовно війни в Україні
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Казахстану.
"Вважаємо, що безальтернативне, мирне розв'язання цієї проблеми - на основі міжнародного права та принципів статуту ООН. Ми виступаємо за те, щоб сторони, які беруть участь у військовому конфлікті, продемонстрували доброзичливість, припинили бойові дії та скоріше сідали за стіл переговорів, а світова спільнота всіляко сприяла дипломатичному рішенню ситуації. Казахстан також підкреслює схожість підходів наших країн для розв'язання нагальних проблем сучасності, викладених у концепції ініціативи глобальної безпеки Китайської Республіки", - йдеться у заяві.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету. Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе