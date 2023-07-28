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Rheinmetall до кінця літа планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard: працівників уже навчають у Німеччині

28 липня, 2023 п'ятниця
19:44
Війна з Росією Rheinmetall

Німецька компанія Rheinmetall уже наприкінці літа планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, поставленої Берліном

Про це повідомив для Spiegel директор промислової групи Армін Паппергер.

"Зараз ми вже навчаємо українців у Німеччині для цієї роботи", – сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які потрібно транспортувати танки, хоча це також потенційно може створити проблеми з безпекою. Нещодавно близький соратник президента Росії Володимира Путіна заявив, що Москва вдарить по будь-якому об’єкту, який Rheinmetall створить в Україні.

  • У березні повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
  • У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти. А 10 липня у Rheinmetall розповіли, що відкриють завод в Україні протягом 12 тижнів.
  • 21 липня Армін Паппергер зазначив, що Rheinmetall має намір продовжувати співпрацю, попри погрози з боку Російської Федерації.

 
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