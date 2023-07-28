Про це повідомив для Spiegel директор промислової групи Армін Паппергер.

"Зараз ми вже навчаємо українців у Німеччині для цієї роботи", – сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які потрібно транспортувати танки, хоча це також потенційно може створити проблеми з безпекою. Нещодавно близький соратник президента Росії Володимира Путіна заявив, що Москва вдарить по будь-якому об’єкту, який Rheinmetall створить в Україні.