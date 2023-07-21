Rheinmetall заявила про намір продовжувати співпрацю з Україною, попри погрози РФ
Німецька компанія Rheinmetall, яка планує збудувати в Україні танковий завод, заявила про намір продовжувати співпрацю, попри погрози з боку Російської Федерації
Про це глава концерну Армін Паппергер сказав виданню Bild.
Раніше голова МЗС РФ Марія Захарова заявила, що танковий завод Rheinmetall в Україні стане "законною ціллю" для ударів армії Росії.
"Ми не відмовимося від нашої допомоги Україні", - сказав Паппергер.
За його словами, Україна має "ефективні варіанти для захисту від атак на чутливі цілі".
В Україні планується виробляти боєприпаси, бронетехніку, а також бойові танки типу Panther. Згодом завод може випускати до 400 основних бойових танків на рік.
Крім того, на підприємстві ремонтуватимуть бронетехніку типу Fuchs.
Інвестиції оцінюються в близько 200 млн євро.
- У березні повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
- У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти.
- А 10 липня стало відомо, що Rheinmetall відкриє завод в Україні протягом 12 тижнів.
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