Про це глава концерну Армін Паппергер сказав виданню Bild.

Раніше голова МЗС РФ Марія Захарова заявила, що танковий завод Rheinmetall в Україні стане "законною ціллю" для ударів армії Росії.

"Ми не відмовимося від нашої допомоги Україні", - сказав Паппергер.

За його словами, Україна має "ефективні варіанти для захисту від атак на чутливі цілі".

В Україні планується виробляти боєприпаси, бронетехніку, а також бойові танки типу Panther. Згодом завод може випускати до 400 основних бойових танків на рік.

Крім того, на підприємстві ремонтуватимуть бронетехніку типу Fuchs.

Інвестиції оцінюються в близько 200 млн євро.